Aracıyla yayaların arasına dalan sürücü vuruldu

Almanya'nın Heidelberg kentinde, bir aracın yayaların arasına dalması sonucu 3 kişi ağır yaralandı. Saldırgan olayın ardından kiralık arabadan inerek yaya olarak kaçmaya çalıştı.

Bıçak taşıdığı görülen saldırgan polis tarafından vurularak yaralı olarak yakalandı. Saldırgan tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Alman medyası saldırganın akli dengesinin yerinde olmadığını öne sürdü. Ancak bu iddia polis kaynakları tarafından doğrulanmadı.

Alman polisi yaptığı açıklamada, olayın bir terör saldırısı olduğundan şüphelenilmediğini söylemekle yetindi. Saldırganın tek başına hareket ettiği vurgulandı.

Aralık'ta, Berlin'de bir kamyonun Noel pazarında kalabalığın arasına dalması sonucu 12 kişi ölmüş, 50'den fazla kişi yaralanmıştı.