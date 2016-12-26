Araçtaki gizli bölme polisi şaşırttı

Beyoğlu'nda uygulama yapan polis ekipleri, bir aracın ön konsolundaki teybin altında bulunan gizli bölmede 2 tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi. Gizli bölmenin özel olarak yapılmış hidrolik sistemle uzaktan kumandayla açılması ve zor fark edilmesi polisleri bile şaşırttı

Beyoğlu'nda uygulama yapan polis ekipleri, bir aracın ön konsolundaki teybin altında bulunan, hidrolik sistemle ve uzaktan kumandayla açılan gizli bölmede 2 tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

Polis ekipleri, asayiş uygulaması gerçekleştirdikleri Beyoğlu'nda M.A'nın kullandığı otomobili şüphe üzerine durdurdu. Araçta yapılan aramada, suç unsuruna rastlanmazken, bir uzaktan kumanda bulundu.

Polislerin incelemesinde, uzaktan kumandanın, aracın ön konsolundaki teybin altında bulunan gizli bir bölmeyi açtığı tespit edildi. Konsoldaki gizli bölmenin uzaktan kumandayla açılması için, yarı otomatik vitesli olan otomobilin vitesinin manuel konuma getirilmesinin gerektiği belirlendi.

Polisleri bile şaşırtan gizli bölmenin içinde Glock marka 2 ruhsatsız tabanca, bunlara ait mermiler ve bir miktar uyuşturucu madde bulundu.

Araç sahibi şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.