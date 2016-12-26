CANLI MAÇTRABZONSPOR - F.BAHÇE / GOOOOOOOL !

ARAÇTAKİ GİZLİ BÖLME POLİSİ ŞAŞIRTTI

Araçtaki gizli bölme polisi şaşırttı

Beyoğlu'nda uygulama yapan polis ekipleri bir aracın ön konsolundaki gizli bölmeyi görünce şaşırdı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Beyoğlu'nda uygulama yapan polis ekipleri, bir aracın ön konsolundaki teybin altında bulunan gizli bölmede 2 tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi. Gizli bölmenin özel olarak yapılmış hidrolik sistemle uzaktan kumandayla açılması ve zor fark edilmesi polisleri bile şaşırttı

Beyoğlu'nda uygulama yapan polis ekipleri, bir aracın  ön konsolundaki teybin altında bulunan, hidrolik sistemle ve uzaktan kumandayla  açılan gizli bölmede 2 tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

Polis ekipleri, asayiş uygulaması gerçekleştirdikleri Beyoğlu'nda  M.A'nın kullandığı otomobili şüphe üzerine durdurdu. Araçta yapılan aramada, suç  unsuruna rastlanmazken, bir uzaktan kumanda bulundu.

screenshot_5-010.png

Polislerin incelemesinde, uzaktan kumandanın, aracın ön konsolundaki  teybin altında bulunan gizli bir bölmeyi açtığı tespit edildi. Konsoldaki gizli  bölmenin uzaktan kumandayla açılması için, yarı otomatik vitesli olan otomobilin  vitesinin manuel konuma getirilmesinin gerektiği belirlendi.

Polisleri bile şaşırtan gizli bölmenin içinde Glock marka 2 ruhsatsız  tabanca, bunlara ait mermiler ve bir miktar uyuşturucu madde bulundu.

Araç sahibi şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye  sevk edileceği bildirildi.

1508
Gizli tanıktan Zekeriya Öz bombasıGizli tanıktan Zekeriya Öz bombası
Cengiz Kurtoğlu 46 kilo verdiCengiz Kurtoğlu 46 kilo verdi
Ankara'yı işgal planı ortaya çıktıAnkara'yı işgal planı ortaya çıktı
HDP'de bir gözaltı dahaHDP'de bir gözaltı daha
500 komando El Bab'a gönderildi500 komando El Bab'a gönderildi
Kılıçdaroğlu'ndan MHP hamlesiKılıçdaroğlu'ndan MHP hamlesi
Yalıda cinayet ! İş adamının oğlu şoförlerini öldürdüYalıda cinayet ! İş adamının oğlu şoförlerini öldürdü
Yılmaz Morgül'den büyük gafYılmaz Morgül'den büyük gaf
Ruanda'dan Zonguldak'a gelin geldiRuanda'dan Zonguldak'a gelin geldi
Haber3Group © 2001-2016 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS