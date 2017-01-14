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ARANAN 3 PKK'LI TESLİM OLDU

Aranan 3 PKK'lı teslim oldu

Hakkari'da aranan 3 PKK'lı terörist teslim oldu.

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Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde aranan 3 PKK'lı güvenlik güçlerine teslim oldu.

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, terör örgütü, PKK/KCK faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, 12 Ocak perşembe günü 3 PKK'lının Şemdinli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldukları belirtildi. Açıklamada, bu kişilerin "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan arandıkları belirince, gözaltına alındıkları soruturmanın sürdürüldüğü kaydedildi.

DHA
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