Aranan eski TİB mühendisleri saklandıkları yerde yakalandı

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla Ankara'daki evlerinde yapılan aramada yakalanamayan eski Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı mühendisi E.B'nin Malatya'da aynı suçtan aranan meslektaşı Y.Ş. ile aynı evde saklandıklarını tespit etti.

Terör ekipleri düzenledikleri operasyonda, E.B. ile Y.Ş'yi saklandıkları evde yakaladı. Evdeki aramada, dijital malzemeler, cep telefonu ve dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.