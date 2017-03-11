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ARANAN ESKİ TİB MÜHENDİSLERİ SAKLANDIKLARI YERDE YAKALANDI

Aranan eski TİB mühendisleri saklandıkları yerde yakalandı

FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla aranan 2 eski Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı mühendisi Malatya'da saklandıkları evde yakalandı.

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Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla Ankara'daki evlerinde yapılan aramada yakalanamayan eski Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı mühendisi E.B'nin Malatya'da aynı suçtan aranan meslektaşı Y.Ş. ile aynı evde saklandıklarını tespit etti.

Terör ekipleri düzenledikleri operasyonda, E.B. ile Y.Ş'yi saklandıkları evde yakaladı. Evdeki aramada, dijital malzemeler, cep telefonu ve dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

AA
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