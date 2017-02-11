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ARAPLARA KENTSEL DÖNÜŞÜM PİYANGOSU

Araplara kentsel dönüşüm piyangosu

Suudi Arabistanlı Al Qemam Grubu’nun 250 milyon dolara satın aldığı arazi “riskli” ilan edildi. Böylece bölgeye yapılacak konutlar vergi ve harçlardan muaf olacak

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Bakanlar Kurulu kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile İstanbul Zeytinburnu'da bulunan Nakliyeciler Sitesi'nin arazisi kentsel dönüşüm kapsamında riskli alan ilan edildi. Üzerinde sadece TIR'ların yanaştığı tek katlı yapıların yer aldığı 156 bin metrekarelik arsayı 2014 yılında Suudi Arabistan merkezli Al Qemam Grubu bünyesindeki Akzirve Gayrimenkul, 250 milyon dolara satın almıştı.

Sözcü gazetesinden İsmail Şahin'in haberine göre söz konusu değişiklikle yatırımcı firma noter harcı, tapu harcı, belediyelerce alınan harçlar, damga vergisi gibi işlemlerden muaf olacak ve yüzde 1 KDV avantajlı ev satacak.

KARAR RESMİ GAZETE'DE

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 23 Ocak 2017 tarihinde Bakanlar Kurulu'na yazı yazarak Zeytinburnu Seyitnizam Mahallesi sınırları içinde bulunan Nakliyeciler Sitesi'nin 156 bin 233 metrekarelik arazisinin riskli alan ilan edilmesini istedi. Bakanlar Kurulu 2 Şubat 2017'de talebi yerine getirdi ve daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylandı.
Kararın Resmi Gazete'de dün yayımlanmasının ardından yürürlüğe giren değişikliğin dayanak noktası ise 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'un 2'nci maddesi. Söz konusu mevzuatta riskli alanın tanımı yapılıyor ve  “zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan alanlar” deniyor.

750 MİLYON DOLAR GELİR

İstanbul'un ana ulaşım arterlerinden biri olan E-5'in hemen yanı başında bulunan Zeytinburnu Nakliyeciler Sitesi'nde sadece TIR'ların yanaştığı 261 prefabrik ve betonarme tek katlı yapılar yer alıyordu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 13 Mayıs 2016'da ambarların Hadımköy'e taşınmasına ve söz konusu alanın yoğun yapılaşmaya açılmasına yönelik 1/5000 plan değişikliğini onaylanmıştı. Hükümetin kararıyla “can ve mal kaybı yaşanma riski var” denilen arazide 6 bin kişinin yaşayacağı lüks konutlar, ofisler ve dükkanlar inşa edilecek.

Yapımına 2017 yılında başlanması planlanan projede bin 850 ünite yer alacak. 2020 yılında tamamlanması beklenen projede 750 milyon dolar gelir elde edilmesi hedefleniyor.

HARÇ YOK, KDV YÜZDE 1'E İNDİ

Kentsel dönüşüm Türkiye'nin gündemine 2012'de çıkan yasa ile girdi. Çevre Bakanlığı ve TOKİ'ye herhangi bir alanı veya yapıyı “riskli” ilan etme yetkisini veren düzenleme sayesinde bugüne kadar rantı bol çok sayıda arazi için riskli kararı alındı. Bir alanın riskli olduğunu tespit ettirip dönüşüm kapsamına sokan müteahhitler, noter harcı, tapu kadastro harcı, belediyelerce alınan harçlar, damga vergisi, veraset ve intikal vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisinden muaf tutuluyor. Ayrıca konutlar yüzde 1 KDV avantajıyla satılabiliyor.

Sözcü
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