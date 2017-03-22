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ARAZİDEN YÜKSELEN SİLAH SESLERİ ALARMA GEÇİRDİ

Araziden yükselen silah sesleri alarma geçirdi

Erzinca'da polis konvoyunun geçişi sırasında silah seslerinin duyulması üzerine bölgede operasyon başlatıldı.

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Erzincan'da, görevden dönen polis konvoyunun geçişi sırasında silah seslerinin  duyulmasının ardından polise yönelik taciz ateşi ihtimaline karşın bölgede,  aralarında özel harekat timlerinin de olduğu polis ve jandarma timlerince operasyon başlatıldı.

Erzincan'da, görevden dönen polis konvoyunun geçişi  sırasında silah seslerinin duyulmasının ardından polise yönelik taciz ateşi ihtimaline üzerine bölgede, güvenlik güçlerince operasyon başlatıldı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, bir süre önce  Tunceli'deki bir görev için söz konusu kente hareket etti. Görevlerinin iptal  edilmesi üzerine dönüşe geçen ekiplerin bulunduğu konvoyun geçişi sırasında,  Erzincan-Sivas Karayolu'nun Sakaltutan Geçidi mevkisinde, yakındaki arazide henüz  kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen birkaç el silah sesi duyuldu.

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Konvoyu durdurup gerekli tedbirleri alan polislerin durumu  bildirmesiyle bölgeye zırhlı araç desteğindeki çok sayıda polis ve jandarma özel  harekat timinin de yer aldığı güvenlik güçleri sevk edildi.

Teröristlerce polis konvoyuna yönelik taciz ateşi olabileceği  ihtimaline karşın bölgede arama tarama faaliyeti başlatan ekipler, "Drone" ve  arama kurtarma köpekleri eşliğinde havadan ve karadan araştırma başlattı.

Herhangi bir yaralı ya da polis araçlarında hasarın olmadığı olay  sebebiyle İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy ve İl Jandarma Komutanı Albay Tümay  Özgür de bölgede inceleme yaptı.

Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonu devam ediyor.

AA
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