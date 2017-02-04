Ardahan'daki çocuklar için rekor bağış topladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, yaşadıklarından yola çıkarak başlattığı kampanya ile memleketinde kış koşullarıyla mücadele eden çocuklar için 550 bin lira tutarında giyecek ve kırtasiye malzemesi topladı.

Yılmaz, sosyal medya aracılığıyla başlattığı "Ardahanlı Çocuklar Üşümesin" kampanyası hakkında AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Ardahan'da kış koşullarının ağırlığına işaret eden Yılmaz, fakir bir ailenin mensubu olarak çocukluğunda özellikle okul yıllarında yaşadığı güçlükleri unutmadığını, o günlerin kendisine bugün de ışık tuttuğunu söyledi.

Aynı zorlukları yaşayan çocuklara yardımcı olabilmek için son dönemlerde etkin iletişim araçları arasına giren sosyal medyayı kullandığını belirten Yılmaz, bu mecrada yayınladığı videolar ve yaptığı paylaşımlarla duyarlı vatandaşlara çağrıda bulunduğunu belirtti.

"8 kilometre karlı yollarda yürüyerek okula giderdim"

Çağrısına yoğun bir ilgi ile yanıt geldiğinin altını çizen ve katkıda bulunan herkese teşekkür eden Yılmaz, şunları anlattı:

"Ardahan iklim şartları zor bir bölge. Kendi yörem. Benim de çocukluğum fakirlikle geçti. Günde 8 kilometre karlı yollarda yürüyerek okula gider, 8 kilometre yürüyerek de evime dönerdim. Eşim de günde üç kilometre yürüyerek okuluna ulaşabiliyordu. Bölgeyi ve çocukların yaşadığı zorlukları çok iyi biliyoruz. Ayakkabılarımıza kar suyu kaçar, bir süre sonra soğuktan ayaklarımızı hissedemezdik. Şimdi taşımalı eğitim var ama fakirlik devam ediyor. Çocukların o fakirlik duygusunu içlerinde hissetmeleri, okula giderken koşullara uygun giyeceklerinin olmaması beni son derece etkiliyor. Onlar için sosyal medya hesabımdan bir kampanya başlattım. Ve kampanya çığ gibi büyüdü. Vatandaşlar hiç sorgu sual etmeden koliler gönderdiler. Belediyeler, şahıslar yardımcı oldu. Başka ülkelerden bile katkıda bulunanlar vardı."

"Kendi çocukluğuma geri döndüm"

Gelen talepler doğrultusunda kampanyayı başka illere de yayarak sürdürmek istediğini ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Talepler geliyor, kampanyayı başka iller için de sürdürmek istiyoruz. Yardımları kendi ellerimle dağıttım. Çocukların gülüşlerini görmek lazım. Benim için duygusal açıdan çok yoğun bir andı. Kendi çocukluğuma geri döndüm. Yoksulluğumu, sevinçlerimi yeniden yaşadım. Bu son derece insani bir kampanyaydı. Türkiye'de zenginlerle fakirler arasındaki en büyük duvar psikolojik duvar. İnsanlar sosyal medyada daha çok nasıl tatillere gittiklerini, neler yiyip neler içtiklerini paylaşıyorlar. Ama dönüp bakmıyorlar, 'Böyle soğuk günlerde bunları yapamayanlar var' diye. Karın ve soğuğun tadını çıkarırken bunun çilesini çekenler olduğunu da hatırlamak ve paylaşmak lazım. Biz böyle bir duyarlılık yaratmaya çalıştık, pek çok kişi de katkıda bulundu. Ben umudun ışığının sönmeyeceğine inanıyorum. İnsanların merhamet duyguları, bu topraklarda yaşayanların kardeşliği ve dayanışması böyle zamanlarda ortaya çıkıyor."