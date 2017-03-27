Arif V 216'ya sürpriz transfer

Cem Yılmaz'ın GORA ve AROG filmlerinin devamı olan yeni filmi Arif V 216'nın oyuncu kadrosu geçtiğimiz günlerde şekillenmişti. Açıklanan isimler arasında filmde rol alacağı iddia edilen Ajda Pekkan ve Filiz Akın yer almamıştı. Yılmaz son olarak filme Özkan Uğur'un dahil olduğunu açıkladı

Cem Yılmaz, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla Özkan Uğur'un da Arif V 216 kadrosuna katıldığını duyurdu. Yılmaz, paylaşımının altına, "Garavel burda, sevenler burda, sevilenler burda" notunu yazdı.

Cem Yılmaz daha önce Seda Bakan, Ozan Güven, Zafer Algöz ve Ediz Hun gibi isimleri açıklamış ve sosyal medyadan fotoğraf kareleri paylaşmıştı.