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ARIZALANAN CİP UÇURUMA YUVARLANDI !

Arızalanan cip uçuruma yuvarlandı !

Rize'de arızalanan cipi çekmeye çalışan sürücü halatın kopmasıyla uçuruma yuvarlandı.

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Rize'de arıza yaptığı için bir başka aracın çekmeye çalıştığı cip, halatın kopması sonucu 200 metrelik uçuruma yuvarlandı. Olayda ağır yaralanan sürücü 18 yaşındaki Ahmet Esir hayatını kaybetti.

Kaza, merkeze bağlı Küçükçayır Köyü'nde sabah saatlerinde meydana geldi. 53 AJ 328 plakalı cipi arıza yapınca araçla yolda kalan Ahmet Esir, amcasının oğlu Abdullah Esir'den yardım istedi. Köye gelen Abdullah Esir'in kullandığı otomobile bağlayarak halatla çekmeye çalıştığı cip, halat kopunca kontrolden çıktı ve yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Ağır yaralanan ve uçurumdan çıkarıldıktan sonra Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Esir hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA
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