Arka Sokaklar'da çifte şok

Kanal D'nin sevilen dizisi ' Arka Sokaklar'ın 434. bölüm fragmanı yayınlandı. Mesut komiser teröristlerin eline düşen oğlunu kurtarırken vuruluyor. Hüsnü komiser de kızının gizlice evlendiğini görünce kalp krizi geçiriyor.

RIZA BABA'NIN EKİBİNDE KARA BULUTLAR DOLAŞIYOR

' Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde hem Mesut komiserin hem de Hüsnü komiserin durumu kritik. Adeta Rıza Baba'nın ekibinde kara bulutlar dolaşıyor. Oğlunu kurtarmaya çalışan Mesut komiser teröristler tarafından vuruluyor.

HÜSNÜ KOMİSERİN KIZI GİZLİ GİZLİ EVLENİYOR

Hüsnü komiserin kızı Zeliş ailesinden gizli gizli evleniyor. Nikahı basan Hüsnü komiser kızının bu hareketine dayanamayıp kalp krizi geçiriyor.

'ARKA SOKAKLAR'IN YENİ BÖLÜMÜ 24 MART'TA

' Arka Sokaklar'ın yeni bölümü 24 Mart Cuma günü Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşacak.