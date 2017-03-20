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ARKA SOKAKLAR'DA ÇİFTE ŞOK

Arka Sokaklar'da çifte şok

'Arka Sokaklar'ın 434. bölümü nefes kesecek; Mesut komiser vuruluyor, Hüsnü komiser ise kalp krizi geçiriyor.

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Kanal D'nin sevilen dizisi ' Arka Sokaklar'ın 434. bölüm fragmanı yayınlandı. Mesut komiser teröristlerin eline düşen oğlunu kurtarırken vuruluyor. Hüsnü komiser de kızının gizlice evlendiğini görünce kalp krizi geçiriyor.

RIZA BABA'NIN EKİBİNDE KARA BULUTLAR DOLAŞIYOR
' Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde hem Mesut komiserin hem de Hüsnü komiserin durumu kritik. Adeta  Rıza Baba'nın ekibinde kara bulutlar dolaşıyor. Oğlunu kurtarmaya çalışan Mesut komiser teröristler tarafından vuruluyor.

HÜSNÜ KOMİSERİN KIZI GİZLİ GİZLİ EVLENİYOR
Hüsnü komiserin kızı Zeliş ailesinden gizli gizli evleniyor. Nikahı basan Hüsnü komiser kızının bu hareketine dayanamayıp kalp krizi geçiriyor.

'ARKA SOKAKLAR'IN YENİ BÖLÜMÜ 24 MART'TA
' Arka Sokaklar'ın yeni bölümü 24 Mart Cuma günü  Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşacak.

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