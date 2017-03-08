  • Milyonların beklediği ''torba kanun'' Resmi Gazete'de
  • FETÖ iktidara, özel yasa bile çıkarttırmış
  • Wikileaks CIA'den geldiği iddia edilen binlerce belgeyi yayımladı
  • Çavuşoğlu Almanya'da konuştu: Öyle demeyin PKK'nın dostları üzülür
  • Kan donduran telefon: Annenizi vurdum gidin kurtarın
YEREL HABERLER
Kocaeli Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

ARKADAŞI BACAĞINDAN VURDU, ÖLDÜ !

Arkadaşı bacağından vurdu, öldü !

İzmit'te tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanan 45 yaşındaki Erol G., kan kaybından hastanede öldü.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

İzmit'te, tartıştığı arkadaşı tarafından tabancayla bacağından vurulan 45 yaşındaki Erol G., başka bir arkadaşını arayarak yardım istedi. Aşırı kan kaybeden Erol G. kaldırıldığı hastanede öldü.

Gece saatlerinde, İzmit Yenidoğan Mahallesi Çamlık mevkisinde buluşan Erol G. ile arkadaşı Yalçın E., bilinmeyen nedenle tartıştı. İddiaya göre Yalçın E. üzerinde bulunan tabancayı çekerek Erol G.'yi bacağından vurdu. Yaralanan Erol G., baş bir arkadaşını arayarak vurulduğunu söyleyip yardım istedi. Arkadaşının haber vermesi üzerine 112 Acil ekibi olay yerine gelerek Erol G.'e ilk müdahalede bulundu. Kurşunun atardamarını parkalaması nedeniyle aşırı kan kaybettiği belirlenen Erol G. kaldırıldığı Seka Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Yalçın E. ise olayın ardından ortadan kayboldu.

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nde çalışan 2 çocuk babası Erol G. bugün Kandıra'da toprağa verilecek. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

DHA
170
-
''Erkeklerle cinsellik daha iyi'' dedi tecavüz etti''Erkeklerle cinsellik daha iyi'' dedi tecavüz etti
Şimşek: "Eğer hayır çıkarsa..."Şimşek: "Eğer hayır çıkarsa..."
Akşener'den şok referandum iddiasıAkşener'den şok referandum iddiası
İşte cinsel organının boyuyla övünen milletlerİşte cinsel organının boyuyla övünen milletler
Babası bakandı kendisi bakkalBabası bakandı kendisi bakkal
Gülizar'ın katili cezaevinden şikayetçi olduGülizar'ın katili cezaevinden şikayetçi oldu
Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'ye Sinan Oğan yanıtıMeral Akşener'den Devlet Bahçeli'ye Sinan Oğan yanıtı
İnanılmaz tespih koleksiyonuİnanılmaz tespih koleksiyonu
Kılıçdaroğlu'ndan hükümete Almanya eleştirisiKılıçdaroğlu'ndan hükümete Almanya eleştirisi
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS