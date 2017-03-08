Arkadaşı bacağından vurdu, öldü !

İzmit'te, tartıştığı arkadaşı tarafından tabancayla bacağından vurulan 45 yaşındaki Erol G., başka bir arkadaşını arayarak yardım istedi. Aşırı kan kaybeden Erol G. kaldırıldığı hastanede öldü.

Gece saatlerinde, İzmit Yenidoğan Mahallesi Çamlık mevkisinde buluşan Erol G. ile arkadaşı Yalçın E., bilinmeyen nedenle tartıştı. İddiaya göre Yalçın E. üzerinde bulunan tabancayı çekerek Erol G.'yi bacağından vurdu. Yaralanan Erol G., baş bir arkadaşını arayarak vurulduğunu söyleyip yardım istedi. Arkadaşının haber vermesi üzerine 112 Acil ekibi olay yerine gelerek Erol G.'e ilk müdahalede bulundu. Kurşunun atardamarını parkalaması nedeniyle aşırı kan kaybettiği belirlenen Erol G. kaldırıldığı Seka Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Yalçın E. ise olayın ardından ortadan kayboldu.

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nde çalışan 2 çocuk babası Erol G. bugün Kandıra'da toprağa verilecek. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.