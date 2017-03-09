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ARSA PİYANGOSU İDDİASINA SUÇ DUYURUSU

Arsa piyangosu iddiasına suç duyurusu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın görevi kötüye kullanmaktan yargılanması isteniyor.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Fatih Vatan Caddesi’ndeki 6 bin 400 metrekare arsayı 370 milyon lira bedelle satın alması yargıya taşındı.

Sözcü gazetesinden İsmail Şahin'in haberine göre İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın FETÖ'den tutuklu damadı Ömer Faruk Kavurmacı'nın şirketiyle ortak iş yapan Metal Yapı Konut, 2012 yılında arsayı 33 milyon liraya satın almıştı.

Ardından, İBB 2014 yılında imar plan tadilatı yaparak değerini artırdığı arsayı Kasım 2016'da satın almıştı. İBB Meclisi'nin CHP'li üyeleri Hüseyin Sağ, Nadir Ataman ve Deniz Erzincan, dün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Sorumluların, TCK'nın 257. maddesinde yer alan görevi kötüye kullanma, 250. maddesindeki irtikap ve 255. maddesindeki nüfuz ticareti suçlarından yargılanmasını isteyen meclis üyeleri arazideki 11 katı aşan değer artışının araştırılmasını ve şirketin çivi bile çakmadan 337 milyon lira kâr etmesini sağlayanlara dava açılmasını istedi.

Öte yandan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş dün şu açıklamayı yapmıştı:

“İstanbulluların bana güveni var, 3 dönemdir başkanlık yapıyorum. Meyveli ağaç taşlanır. Her şey prosedüre uygun şekilde yürüyor. Benim kendimi anlatmama gerek kalmadığını düşünüyorum. Bu güveni kimseye istismar ettirmem. Bu kentin aleyhine hiçbir kararı kabul etmeyiz. Bu alana AVM yapılmak istendi yıllarca karşı durduk. Buraya halkın kullanacağı meydan düzenlemesi yapılacak.”

 

Sözcü
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