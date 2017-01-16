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ARTAN BENZİN FİYATLARI LPG'YE YÖNLENDİRDİ

Artan benzin fiyatları LPG'ye yönlendirdi

Benzin fiyatlarının artmasının ardından araç sahipleri LPG taktırmaya başladı.

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Son bir ayda benzin fiyatlarına üst üste yapılan zamlarla birlikte sürücüler benzinli araçlarına LPG taktırmaya başladı.

LPG montaj ustası LPG'nin araç motoruna her hangi bir zararı olmadığını ve benzinden bir farkı olmadığını belirterek, Avrupa ülkelerinde de LPG'li araçların kullanıldığını belirtti. Batman sanayi sitesinde yıllardır araçlara LPG montajı yapan Adem Baltaş, araçlarına LPG taktırmak isteyen sürücülerden montaja dikkat etmeleri gerektiğini istedi.

Yanlış montajla beraber soğutma hortumunun işlevsiz kalabileceğini ve bunun da aracın hararet yapmasına neden olduğunu belirten Baltaş, "LPG takılırken montaja çok dikkat edilmesi lazım. Çünkü LPG takılırken soğutma hortumu da var ve bu hortum yanlışlıkla eğri ya da büküldüğü zaman arabada soğutma sorunu çıkar ve aracın hararet yapmasına neden olur. Bize gelen LPG'li araçların tek arızası bu oluyor. Arabadaki manifold, montaj esnasında yanlış bir yerden deldiği zaman araç teklemeye başlar ve bu tekleme buji, subap yanmasına neden olur ve zamanla motora zarar verir. Onun için LPG montajı çok önemlidir" dedi.

"Bakımları yapıldığı takdirde LPG'nin motora zararı yoktur"

LPG'li araçların benzinli veya mazotlu araçlar gibi düzenli bakımları olduğunu ve bu bakımların yapıldığı takdirde LPG'nin motora hiçbir zararının olmadığını belirten, Baltaş, "LPG'nin motora her hangi bir zararı yoktur. Montaj hatası varsa motora zarar verir, montaj hatası yoksa hiçbir zarar vermez ve benzinden daha güzel çalışıyor. LPG bakım olarak bujilerini kontrol etmek lazım, gaz filtresi var 10 bin kilometrede bir değişmesi lazım bu bakımları düzenli yaptığınız zaman hiçbir sıkıntı çekmezsiniz. Bu aralar daha çok LPG'ye yoğunluk başlamış inşallah böyle devam eder" ifadelerini kullandı.

İHA
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