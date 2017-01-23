Artık bu teste girmeyene antibiyotik yok

Sağlık Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği araştırmaya göre, Türkiye antibiyotik kullanımında 40 Avrupa ülkesi arasında birinci sırada. Bunun önüne geçmek için bakanlık harekete geçti. Sağlık Bakanı Recep Akdağ, antibiyotik kullanımı konusunda alınan önlemlere ilişkin Akılcı Antibiyotik Kullanımı Lansman Toplantısı'nda konuştu. Akdağ, antibiyotik kullanımın çok olduğunu belirterek bakanlık olarak antibiyotiklere yılda 1 milyar lira ödediklerini açıkladı.

TEST SONUCUNA GÖRE ANTİBİYOTİK

Antibiyotik kullanımının 5 dakika içinde yapılacak test sonucuna göre belirleneceğini belirten sağlık Bakanı Recep Akdağ şunları söyledi: "Çok yeni bir hamleyi başlatıyoruz. Aile hekimlerimiz, çocuk hekimlerimiz, kulak burun boğaz hekimlerimizle acil hekimlerimize BETA mikrobunu hastalarını muayene ettikleri sırada 5 dakika içinde tespit edebilecekleri hızlı testi temin ettik. Oldukça büyük oranda mikrobu tespit ediyor. Boğaz enfeksiyonu, ya da üst solunum yolu enfeksiyonu varsa hekim bu testi yapacak ve bu testin sonucuna göre antibiyotik verecek. Gereksiz antibiyotik kullandığımızda bir taraftan kullanan kişiye zararı oluyor. Öteki taraftan da toplumsal bir ploblemle karşı karşıya kalıyoruz. Bakteriler direnç kazanıyor. ihtiyaç duyduğumuz zaman ilaç etkisi azalıyor."

HIZLI TEST DENEMESİ YAPILDI

Testin denemesi de Bakan Akdağ'ın katıldığı basın toplantısında yapıldı. Yapılan testte 5 dakikada bir hastada BETA mikrobu olup olmadığı ortaya çıktı. Bakan Akdağ, "Vatandaşı bilgilendirmek için spotlar hazırladık. Şu anda eczaneye gitseniz ve doğrudan antibiyotik almaya kalksanız da size vermeyecekler" dedi.

YOĞUN BAKIM YATAK SAYISI

Bakan Akdağ, yoğun bakımlarda yatak sıkıntısı olmadığını da dile getirdi.

İLAÇ STOKLAYAN EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILACAK

Zam gelecek diye bazı ilaçların satılmadığı yönündeki bir soyuray da Bakan Akdağ şöyle yanıt verdi: "Sektörü sürekli takip ediyoruz. İlaç stoklayanlar tespit edilmesi halinde en ağır şekilde cezalandırılacak." Bakan Akdağ doktorlara performans sistemi getirmek gibi bir çalışmanın da olmadığını açıkladı.