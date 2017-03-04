Artık o yetki BDDK'nın elinde

BDDK'nın, "Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı.



Buna göre şartları ya da ortakları, kurucularda aranan şartları kaybeden, aykırı işlem yaptığı tespit edilen, kurumca istenen tedbirleri belirlenen sürelerde almayan ve talep edilen bilgi ile belgeleri süresi içinde göndermeyen ya da bir takvim yılı içinde birden fazla bu yönetmeliğin diğer hükümlerine aykırı işlem yaptığı tespit edilen varlık yönetim şirketlerine, BDDK tarafından bu durumlarını düzeltmeleri için üç aya kadar süre verilecek.



Bu süre içinde durumlarını düzeltmeyenlerin faaliyet izinlerinin, aykırılığa konu işlemin niteliği, haklı ve mücbir sebeplerden kaynaklanıp kaynaklanmadığı, faaliyet iznini kaldırmayı gerektirecek derecede kusur bulunup bulunmadığı hususlarının da değerlendirilmesi suretiyle iptal edilmesi kurulun takdirinde olacak.



İradi tasfiye talebinde bulunan varlık yönetim şirketlerinin faaliyet izni Kurulca iptal edilebilecek. Faaliyet izni iptaline ilişkin Kurul Kararları Resmî Gazetede yayımlanacak.