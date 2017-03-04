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ARTIK O YETKİ BDDK'NIN ELİNDE

Artık o yetki BDDK'nın elinde

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, aykırı işlem yaptığı tespit edilen varlık yönetim şirketlerinin faaliyet izinlerini iptal edebilecek.

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BDDK'nın, "Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları  Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazetenin  bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre şartları ya da ortakları, kurucularda aranan şartları  kaybeden, aykırı işlem yaptığı tespit edilen, kurumca istenen tedbirleri  belirlenen sürelerde almayan ve talep edilen bilgi ile belgeleri süresi içinde  göndermeyen ya da bir takvim yılı içinde birden fazla bu yönetmeliğin diğer  hükümlerine aykırı işlem yaptığı tespit edilen varlık yönetim şirketlerine, BDDK  tarafından bu durumlarını düzeltmeleri için üç aya kadar süre verilecek.

Bu süre içinde durumlarını düzeltmeyenlerin faaliyet izinlerinin,  aykırılığa konu işlemin niteliği, haklı ve mücbir sebeplerden kaynaklanıp  kaynaklanmadığı, faaliyet iznini kaldırmayı gerektirecek derecede kusur bulunup  bulunmadığı hususlarının da değerlendirilmesi suretiyle iptal edilmesi kurulun  takdirinde olacak.

İradi tasfiye talebinde bulunan varlık yönetim şirketlerinin faaliyet  izni Kurulca iptal edilebilecek. Faaliyet izni iptaline ilişkin Kurul Kararları  Resmî Gazetede yayımlanacak.

 

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