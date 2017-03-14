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ARTIK RESMEN AB'DEN AYRILDILAR

Artık resmen AB'den ayrıldılar

İngiltere'nin AB'den ayrılması için nihai onay verildi.

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İngiltere Lordlar Kamarası, Avrupa Birliği'nden çıkılmasını sağlayacak kararı onayladı.

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İngiltere Lordlar Kamarası, Avrupa Birliği'nden çıkış kararı için kimi değişiklikler yapmıştı. Ancak parlamentonun alt kanadı, bu değişiklikleri kabul etmemişti.

Bunun üzerine Lordlar Kamarası, söz konusu değişimler olmaksıksızın, AB'den çıkılmasını sağlayacak nihai kararı onayladı.

İngiltere'nin AB'den çıkış kararının üzerinden 262 gün geçerken, AB, İngiltere'nin resmi talebine 48 saat içerisinde yanıt verileceğini duyurdu.

Sonrasında İngiltere'nin birlikten ayrılması için müzakereler başlayacak.

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