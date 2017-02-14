Asansör faciası davası'nda flaş gelişme

Mecidiyeköy'de 10 işçinin öldüğü asansör faciası davasında mütaalasını açıklayan savcı, 9 kişinin cezalandırılmasını isterken 16 kişinin ise beraatini talep etti.
Ayrıntılar geliyor...
Mecidiyeköy'de 10 işçinin öldüğü asansör faciası davasında mütaalasını açıklayan savcı, 9 kişinin cezalandırılmasını isterken 16 kişinin ise beraatini talep etti.
Mecidiyeköy'de 10 işçinin öldüğü asansör faciası davasında mütaalasını açıklayan savcı, 9 kişinin cezalandırılmasını isterken 16 kişinin ise beraatini talep etti.
Ayrıntılar geliyor...