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ASELSAN’DAN 8.6 MİLYAR LİRALIK İMZA

Aselsan’dan 8.6 milyar liralık imza

Aselsan, 2016 yılında aldığı yeni siparişlerle rekora koştu.

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Savunma elektroniğinin her alanında faaliyet gösteren Aselsan, geçen yıl yurtiçinden ve dışından gelen talepleri karşılamak üzere 37 sözleşme yaptı. Teslimatların önemli kısmı ise 2018'e kadar tamamlanacak. ASELSAN'ın aldığı siparişlerin ekonomik büyüklüğü yaklaşık 8 milyar 619 milyon lirayı buldu. Sözleşmelerden 29'u yurtiçine, 8'i ise yurtdışına yönelik.

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