Aselsan’dan 8.6 milyar liralık imza

Savunma elektroniğinin her alanında faaliyet gösteren Aselsan, geçen yıl yurtiçinden ve dışından gelen talepleri karşılamak üzere 37 sözleşme yaptı. Teslimatların önemli kısmı ise 2018'e kadar tamamlanacak. ASELSAN'ın aldığı siparişlerin ekonomik büyüklüğü yaklaşık 8 milyar 619 milyon lirayı buldu. Sözleşmelerden 29'u yurtiçine, 8'i ise yurtdışına yönelik.
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