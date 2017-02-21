  • Minik Irmak'ın babası dehşet saçtı !
  • Türk ve Yunan savaş gemileri karşı karşıya geldi
  • ''Menfez Paşası''nın ifadeleri şoke etti
  • Ömer Halisdemir'i şehit edenler hakim karşısında
  • Başbakan Yıldırım’dan, grup toplantısında bozkurt işareti
YEREL HABERLER
Ankara Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

ASELSAN'IN SİSTEMİ KULLANILACAK !

Aselsan'ın sistemi kullanılacak !

İnsansız kara muharebe aracında ASELSAN'ın ateşleme sistemi kullanılacak

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Estonya savunma şirketi MILREM, Arap Emirlikleri'nden IGG şirketi ile Türkiye'den ASELSAN işbirliğiyle ilk tam modüler insansız kara muharebe aracını üretti.

THeMIS adı verilen paletli araç Birleşik Arap Emirliklerinin başkenti Abu Dabi'deki Uluslararası Savunma Sergi ve Konferansın'nın (IDEX) Estonya standında tanıtıldı.

MILREM ile IGG-ASELSAN ortak üretimi olan araç, ASELSAN patentli uzaktan ateşleme istasyonu SARP'ı kullanıyor.

MİLREM yetkilileri, Ortadoğu ve Afrika pazarı için tasarlanan aracın 750 kilograma kadar yük taşıma kapasitesine sahip olduğunu ve tek şarjla 10 saate kadar çalışabildiğini belirtti.

THeMIS'in muharebe aracı olmanın yanında çok sayıda işleve sahip olduğunu ifade eden yetkililer, aracın mühimmat nakliyesi, el yapımı patlayıcı (EYP) tespiti, yaralı tahliyesi ve inansız hava araçlarının iniş platformu olarak kullanılabileceğini kaydetti.

AA
683
-
Ozan Arif referandumda ne diyecek ?Ozan Arif referandumda ne diyecek ?
''Büyükanıt Erdoğan'a söylemişti''''Büyükanıt Erdoğan'a söylemişti''
Bahçeli'den Ak Parti'ye idam restiBahçeli'den Ak Parti'ye idam resti
Müdürün referandum paylaşımına suç duyurusuMüdürün referandum paylaşımına suç duyurusu
SAT timleri Kardak'ta tam teçhizat bekliyorSAT timleri Kardak'ta tam teçhizat bekliyor
''Kendi seçmenine bile ''evet'' dedirtemiyorlar''''Kendi seçmenine bile ''evet'' dedirtemiyorlar''
İrfan Değirmenci'nin istediği tazminat belli olduİrfan Değirmenci'nin istediği tazminat belli oldu
Gülen'in en yakınındaki isimden ''İmamın Ordusu'' itirafıGülen'in en yakınındaki isimden ''İmamın Ordusu'' itirafı
Ak Parti 19 ilde 'evet' rekoru bekliyorAk Parti 19 ilde 'evet' rekoru bekliyor
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS