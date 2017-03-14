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ASENA ATALAY ''GEÇMİŞİNİ'' SİLDİREMEDİ

Asena Atalay ''geçmişini'' sildiremedi

Caner Erkin'in eski eşi Asena Atalay, hakkında çıkan olumsuz haberleri sildirmek için kolları sıvadı.

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Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin ve eski eşi Asena Atalay arasındaki sular durulmuyor. Bir süredir nafaka ve velayet davaları ve birbirlerine yönelttikleri ağır suçlamalarla magazin gündemini meşgul eden ikiliden Asena Atalay, hakkında çıkan haberleri kaldırmak için kolları sıvadı.

Geçen günlerde ünlü futbolcu, avukatı Deniz Ketenci aracılığıyla mahkemeye verdiği dilekçede Atalay'ın yaşantısının düzensizliğini ve çocuğuna karşı ilgisizliğini gerekçe göstererek oğlunun velayetin kendisine verilmesini talep etmişti.

Sabah'tan Hakan Uç'un haberine göre boşanma sonrasında kendisi hakkında çıkan olumsuz haberleri sildirmek için çareyi Google'da arayan Atalay, sıkı bir çalışma başlattı ancak veriler fazla sayıda olunca başarılı olamadı.

CANER ERKİN NE DEMİŞTİ?

Caner Erkin, Asena Atalay için, ''Oğluyla geçirmesi gereken zamanını sevgilileriyle yurtiçi ve yurtdışı seyahatlerinde, gece kulüplerinde, birtakım özel ev partilerinde hatta striptiz kulüplerinde direk dansları yaparak geçirmektedir.'' ifadelerini kullanmıştı.

STRİPTİZ İDDİALARI KIZDIRMIŞTI

Asena Atalay eski eşi Caner Erkin’in 'striptiz' iddialarını kabul etmeyip ''Böyle şey olur mu? Türkiye’de striptiz kulübü mü var? Saçma sapan şeyler.'' yanıtını vermişti.

Sabah
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