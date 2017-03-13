Asena Atalay yardımcısını kovdu !

Evlilik süresince skandalları ile gündemden düşmeyen Asena Atalay’ın yaptıkları boşandıktan sonra da bitmiyor. Atalay bu kez de yanındaki yardımcısını eski eşi Caner Erkin’e laf taşıdığı gerekçesi ile kovduğu öğrenildi.

Asena Atalay’ın geçtiğimiz günlerde karın bölgesindeki yağları alarak kalçasına enjekte ettiği haberli çıkmasının ardından dört gün istirahat ettiği söylenmişti. Bu haberler ilk çıktığında yalanlama yapan Atalay, ardından sessizliğe bürünmüştü. Atalay, yanında çalışan yardımcısını geçirdiği operasyonu ve evde yattığı süreyi eski eşi Caner Erkin’e sızdırdığı gerekçesi ile işine son verdiği ortaya çıktı.

Sular durulmuyor

Atalay ve Erkin arasındaki gerginlik hız kesmezken gün geçtikçe de artmaya devam ediyor. İlk başlarda anlaşarak ve dostça ayrılan ikiliden Erkin’in Şükran Ovalı ile nikah masasına oturmasının ardından tartışmalardan ve kavgalardan geri kalmamaya başlaması da Atalay’ın kıskançlık krizleri geçirdiğini düşündürmüştü. Yaptığı açıklamalar ve açtığı davalar ile adından sıkça bahsettiren Atlay, eski eşi Caner Erkin’in de mutsuzluğu için elinden geleni yaptığı görülüyor. Buna rağmen Caner Erkin eşi Şukran Ovalı ile mutlu hayatına devam ediyor

Güneş