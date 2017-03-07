  • Darbe gecesi Akın Öztürk'le ilgili çarpıcı detay
  • ABD'den Münbiç açıklaması
  • PYD/PKK'dan Münbiç'te ''Bayrak Oyunu''
  • Galatasaray son dakikada güldü !
  • Türkiye genelinde FETÖ operasyonları

ASENA, CANER ERKİN'İN İDDİALARI İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Asena, Caner Erkin'in iddiaları için harekete geçti

Asena Atalay, boşandığı eşi Caner Erkin'in açıklamalarının ardından suç duyurusunda buludu.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Asena Atalay ve boşandığı eşi Caner Erkin’in ‘icra kavgası’ büyüyor. Caner’in, açıklamalarına tepki gösteren Asena Atalay, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman'ın haberine göre, Asena Atalay ve eski eşi Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Caner Erkin arasındaki gerilim yeni bir boyuta taşındı. Eski eşinin icra takibi başlatması üzerine sessizliğini bozan Caner Erkin, sosyal medya hesabı üzerinden Atalay hakkında şoke edici iddialarda bulunmuştu.

Caner mesajında, Asena Atalay'ın evlilik birliği sırasında 3. kişilerle birlikte olduğu halde oğlunun zarar görmemesi için hukuki haklarını kullanmadığını belirtti. Ünlü futbolcu mesajında, "Üzülerek ifade ediyorum ki oğlum Çınar, akıl sağlığından yoksun, kendi menfaat ve çıkarlarını ön planda tutan ve bunun için sınır tanımayan, annelik bilincinden tamamen uzak bir anneye sahip" ifadesini kullandı.

SAVCILIĞA BAŞVURDU: İFTİRA...

Bu mesaj sonrası savcılığa başvuran Asena Atalay, Caner Erkin'in, kendisini kamuoyunda iffetsiz bir kadın ve anne gibi göstermeye çalıştığını iddia ederek, "Caner beni itibarsızlaştırmaya çalışıyor ve kişiliğimi zedeliyor. Mesajı iftira ve hakaret dolu sözlerden ibarettir. Yaptığı açıklamalarla kişiliğimi zedeleyen Caner Erkin'in cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Savcılık, Asena Atalay'ın şikâyetinin ardından ünlü futbolcu hakkında soruşturma başlattı.

Sabah
66
-
Barzani İran'da nasıl karşılandı ?Barzani İran'da nasıl karşılandı ?
Avrupa bu hayat kadınını konuşuyorAvrupa bu hayat kadınını konuşuyor
Esrarengiz görüntünün sırrı ortaya çıktıEsrarengiz görüntünün sırrı ortaya çıktı
Diyarbakır'da 4 tabur askerle operasyonDiyarbakır'da 4 tabur askerle operasyon
Ülkü Ocakları eski başkanları oyunun rengini açıkladıÜlkü Ocakları eski başkanları oyunun rengini açıkladı
Ak Partili vekiller ile partiye yakın yazarlar kapıştıAk Partili vekiller ile partiye yakın yazarlar kapıştı
Terör örgütü PYD Münbiç'ten çekilmiyorTerör örgütü PYD Münbiç'ten çekilmiyor
Fetullah Gülen'in dedesinin heykelini dikmiş !Fetullah Gülen'in dedesinin heykelini dikmiş !
IMDB'de ''Reis'' filmiyle ilgili şaşırtan detayIMDB'de ''Reis'' filmiyle ilgili şaşırtan detay
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS