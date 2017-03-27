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ASENA, İNTERNETTEKİ CESUR POZLARINI SİLDİRECEK

Asena, internetteki cesur pozlarını sildirecek

Bir döneme damga vuran ünlü dansöz Asena, hayatına yeni bir başlangıç yapmak istiyor.

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Ünlü dansöz Asena, Google ve çeşitli internet sitelerindeki ateşli pozlarını sildirmek ve sevgilisi Hasan Dere ile yeni bir başlangıç yapmak için harekete geçti. Fotoğrafları sildirme işleminin bedeli ise bin dolar ile 25 bin dolar arasında değişiyor.

YENİ BİR BAŞLANGIÇ YAPACAK

Asena, yarı çıplak olduğu dansöz kıyafetiyle verdiği ateşli pozlardan kurtulmak ve bembeyaz bir sayfa açmak için kesenin ağzını açmayı düşünüyor. Fotoğraf sildirme işlemi çok pahalı olsa da evli çıkan sevgilisi Hasan Dere ile yepyeni bir başlangıç yapmak istiyor.

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