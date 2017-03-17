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ASENA'DAN EVLİ SEVGİLİSİNE DESTEK

Asena'dan evli sevgilisine destek

Oryantal Asena'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım hayranlarını şaşırttı.

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Oryantal Asena, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 'Evli sevgili' haberlerine cevap verdi.

Katıldığı 'Duymayan Kalmasın' adlı magazin programında evlilik yolunda ilerlediği bir sevgilisi olduğunu açıklayan Asena'nın, daha sonra Hasan Dere adındaki sevgilisinin evli olduğu ortaya çıkmıştı.
 
Magazin gündemine bomba gibi düşen "Asena'nın evli sevgilisi" haberine, 40 yaşındaki ünlü isimden yanıt geldi.

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Hasan Dere ile yanak yanağa çekilmiş selfie'yi İnstagram hesabından paylaşan Asena, "Sen benim başıma gelen en güzel şeysin" notunu yazdı.

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