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ASENA'NIN 3 YILLIK SEVGİLİSİ EVLİ ÇIKTI!

Asena'nın 3 yıllık sevgilisi evli çıktı!

Ünlü oryantal Asena'nın 3 yıllık sevgilisinin aslında evli olduğu ortaya çıktı.

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Ünlü oryantal Asena, geçtiğimiz hafta konuk olduğu 'Duymayan Kalmasın' programında, "3 yıldır bir boksörle beraberim. Aslan parçası" demişti. Asena'nın sevgilisinin Almanya'da bir mekan işleten Hasan Dere olduğu ortaya çıktı. Ancak işin ilginç yanı Dere'nin, aynı zamanda uzun süredir evli olduğu bilgisiydi.

İşletmeciyle 5 sene beraberlik yaşayan şarkıcı Deniz Gençay, Star TV'de yayınlanan 'Duymayan Kalmasın' canlı yayınında gözyaşları içinde, "Asena 5 yıl beraber olduğum Hasan'ı elimden aldı. İkisini Semiha Yankı tanıştırdı. Hasan beni ve çevremi kullandı, restoranı benim sayemde büyüttü" dedi. 

"HASAN BOŞANIP ASENA'YLA EVLENECEK"

Canlı yayına bağlanan ve Deniz Gençay'la tartışan Semiha Yankı, "Hasan ile Asena'nın aşkının mimarı benim ama Hasan, Deniz'den ayrıldıktan 4 ay sonra Asena'yla tanıştı. Hasan çocuğunun annesiyle uzun süredir ayrı. Yakında boşanıp Asena'yla evlenecek" şeklinde konuştu.

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