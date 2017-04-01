ASFALTTA KÖPEKBALIĞI ŞAŞKINLIĞI !

Asfaltta köpekbalığı şaşkınlığı !

Avustralya'yı vuran kasırga nedeniyle onlarca köpekbalığı da okyanus sularıyla şehre taşındı.

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Avustralya'nın kuzeydoğusundaki Queensland eyaletini etkisi altına alan Debbie kasırgası nedeniyle binlerce insan tahliye edilirken, birçok ev ve bina zarar gördü. Güneybatıya doğru ilerlemeye başlayan kasırga, okyanus sularıyla birlikte okyanustaki canlıları da eyalet sokaklarına taşıdı.

Eyaletteki bir sokakta çekilmiş yetişkin köpekbalığı fotoğrafının ardından alarma geçen eyalet yetkilileri, insanları timsah ve yılanların da çıkabileceği konusunda uyardı.

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Fotoğrafı çeken ambulans görevlisi de köpekbalığını gördüğünde şaşırdığını belirterek "Bu fotoğraf insanlara su basan bölgelerde suya girmemeleri gerektiğini gösteriyor. Suda ne olduğunu asla bilemeyiz" dedi.

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