ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU

Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, asgari ücretin 1.404 TL'ye çıkarıldığını açıkladı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, son toplantısını, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yaptı. Bu toplantı sonunda yeni asgari ücret açıklandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Yaşadığımız dünyü konjonktürü belirli zorlukları getiriyor. Ama bir taraftan da hedefleri olan ülkeyiz. Bakan olarak benim de çok mutlu olamadığım ama yarınlarımızın huzurlu geçmesi için paylaşarak sıkıntıları azaltacağımız bir yolculuğu yapma gayretiyle ortak karar vermeye çalıştık. Asgari ücretin yılbaşından itibaren yılın genelinde geçerli olmasına karar verdik. Enflasyonu 6,5 olarak açıklamıştık. Asgari ücrette yaklaşık yüzde 8 artış oldu. Brüt asgari ücret 1777 lira 50 kuruş neti 1404 lira"

ASGARİ ÜCRET TEK KADEMELİ OLDU

Müezzinoğlu açıklamasında "Asgari ücretin tek defada yılbaşından itibaren yılın geneline iki kademeli olmamasına karar verdik. İşveren tarafı iki kademeli talep ediyordu. Ama işçi kesiminden gelen talep bir defa yılın tamamına olsun talebini değerlendirdik. En azından bu taleplerini yerine getirmiş olmanın huzurunu kendi adıma ifade etmek isterim" dedi.

15 KİŞİLİK KOMİSYON BELİRLİYOR

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 5 hükümet, 5 TİSK ve 5 Türk-İş temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşuyor.

Bu komisyonda, en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için işçi tarafını Türk-İş temsil ederken, işveren tarafı adına masaya TİSK oturuyor.

Komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor.

İŞÇİLER 1600 TL İSTİYORDU

Önceki toplantılarda işçi kesimini temsil eden Türk-İş 2016 başında 1300 liraya yükseltilen asgari ücretin yeni yılda bin 600 TL olmasını talep etti.

DİSK'İN TALEBİ 2 BİN TL'YDİ

DİSK, asgari ücretin tümüyle vergi dışı bırakılması gerektiğini talep ediyor. Konfederasyon, 2017 yılı için asgari ücretin en az 2 bin lira net olmasını istiyor.

İŞVEREN ZAM İSTEMİYORDU

İşçi kesiminin 1600 TL'lik talebine karşın işverenler, geçen yılki artış nedeniyle zam yapılmaması gerektiğini belirtiyor.

CHP'DEN ASGARİ ÜCRET TEKLİFİ NEYDİ?

CHP de asgari ücret teklifini açıkladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, asgari ücretin en az bin 750 lira olması gerektiğini belirtti.

TÜİK RAKAMLARI NE DİYOR?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri yapılan son toplantıda "ağır", "orta ağır" ve "hafif işlerde" çalışan bir işçinin net yaşam maliyetine ilişkin rakamları komisyon ile paylaştı.

Bir işçinin aylık net yaşam maliyeti "ağır" işlerde bin 668 lira 90 kuruş, "orta ağır" işlerde bin 485 lira 30 kuruş, "hafif işlerde" ise bin 379 lira 40 kuruş olarak açıklandı.

BU YIL 1300 LİRAYDI

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için brüt bin 647 lira, vergiler ve kesintiler düşüldüğünde net bin 300 lira 99 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlilerinde ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net bin 399 lira 95 kuruş olarak hesaplanıyor.



Asgari ücretin işverene toplam maliyeti ise bir işçi için bin 935 lira 23 kuruş düzeyinde. Bunun bin 647 lirasını brüt asgari ücret, 255 lira 29 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 32 lira 94 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.