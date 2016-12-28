Asgari ücrette büyük gün yarın

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2017'de geçerli olacak asgari ücreti yarın yapacağı toplantıyla belirleyecek. Tarafların zam oranında anlaşması halinde, yeni asgari ücret rakamı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu tarafından açıklanacak.



Yaklaşık 6,5 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde sona yaklaşıldı. İlk toplantısını 6 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında, ikinci toplantısını 12 Aralık'ta Türk-İş Genel Merkezinde, üçüncü toplantısını 21 Aralık'ta Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunda (TİSK) düzenleyen komisyon, dördüncü ve son olması beklenen toplantısını yarın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yapacak.



İşçi kesimini Türk-İş'in, işveren kesimini ise TİSK'in temsil edeceği yarınki toplantıda tarafların zam oranında anlaşması halinde, milyonlarca çalışanın merakla beklediği yeni asgari ücret rakamı Bakan Müezzinoğlu tarafından kamuoyuyla paylaşılacak.



'KİM BU RAKAMI YÜKSEK BULUYORSA, BU ÜCRETLE BİR AY GEÇİNSİN'



Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni yılda net bin 600 lira olarak açıkladıkları tekliflerinde ısrarcı olduklarını belirterek, bu rakam üzerinde çalışanların büyük kesiminin mutabık kaldığını söyledi.



Asgari Ücret Tespit Komisyonunda hükümet temsilcilerinin tavrının, asgari ücrete yapılacak zamda belirleyici olduğunu vurgulayan Atalay, şöyle konuştu:



"İşverenlere birçok teşvik veren hükümetimiz, işçimizin de taleplerini karşılamalı. Bizim net bin 600 liralık asgari ücret talebimiz işçilerin büyük bölümünün makul gördüğü rakamdır. Bunun için de yaklaşık 6,5 milyon çalışanın işe mutlu bir şekilde gidebilmesi için net bin 600 liralık asgari ücret teklifimiz kabul edilmeli. Bunun altındaki bir rakam hem bizim hem de milyonlarca çalışan ve aileleri için hayal kırıklığı olacaktır."



Bazı hükümet yetkililerinin Türk-İş'in bin 600 liralık asgari ücret teklifini yüksek bulmasını da eleştiren Atalay, "Her kim bu rakamı yüksek buluyorsa, buyursun bu ücretle bir ay geçinsin. Alın teriyle evine ekmek götüren işçilerimizin emeğinin değeriyle ilgili söz sahibi olması gereken sendikalardır. Yaklaşık 1 milyon üyesiyle Türk-İş, bu ülkenin çalışanlarına Çin'deki asgari ücreti örnek olarak gösterenleri asla unutmayacak." dedi.



ÖNCEKİ TOPLANTILARDA NE OLMUŞTU?



Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu başkanlığında yapmıştı. Bu toplantıda Müezzinoğlu, "İstikrarlı bir hedefe yönelmekte geçici mutluluklar kalıcı huzura dönüşmeyebilir." ifadelerini kullanarak, taraflardan gerçekçi taleplerde bulunmalarını istemişti.



Buna karşın, Türk-İş heyetine başkanlık eden Nazmi Irgat, "Yeni yılda net bin 600 lira talep ediyoruz." derken, TİSK heyetine başkanlık yapan Metin Demir, geçen seneki yüksek artış nedeniyle yeni yılda zamma sıcak bakmadıklarını dile getirmişti.



Türk-İş'te yapılan ikinci toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcileri, asgari ücret uygulaması, asgari ücret destekleri ve asgari ücretten yararlananların iş kollarına göre dağılımı konularını içeren raporu komisyonla paylaşmıştı.



TİSK'in ev sahipliğindeki üçüncü toplantıda ise Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri "ağır" işlerde çalışan bir işçinin aylık net yaşam maliyetini bin 668 lira 90 kuruş olarak açıklamıştı.



MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET BİN 300 LİRA



Asgari ücret, halen bekar bir işçi için brüt bin 647 lira, vergiler ve kesintiler düşüldüğünde net bin 300 lira 99 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlilerinde ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net bin 399 lira 95 kuruş olarak hesaplanıyor.



Asgari ücretin işverene toplam maliyeti ise bir işçi için bin 935 lira 23 kuruş düzeyinde. Bunun bin 647 lirasını brüt asgari ücret, 255 lira 29 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 32 lira 94 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.