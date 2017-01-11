Aşık Kul Erdal stüdyoyu yıkıp geçti

Reyting rekorları kıran O Ses Türkiye yarışmasında yine eğlenceli anlar yaşandı. 'O Ses Türkiye'de dün akşam yayınlanan bölümünde namıdiğer Aşık Kul Erdal isimli yarışmacı şovuyla herkesi kendinden geçirdi. İşte O Ses Türkiye'de Aşık Kul Erdal'ın performansı...

TV8 ekranlarının ilgiyle izlenen programlarından 'O Ses Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bölümüne aslen Karslı olan Erdal Balık isimli yarışmacı damga vurdu. Fenomen yarışma O Ses Türkiye'de başarılı sesler herkesi kendine hayran bırakıyor. İşte O Ses Türkiye'nin dün akşamki bölümünde de ilgi odağı Aşık Kul Erdal oldu.

Performansı sonrası jüriye özel dörtlükler söyleyen yarışmacı hem stüdyodakiler hem de jüri üyeleri tarafından ayakta alkışandı.