  • Gezi olaylarındaki ''palalı'' hapsi boyladı
  • MERSİN'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ
  • Mehmetçik PKK'nın yuvalandığı dağa operasyon düzenledi
  • Suikast zanlılarından şoke eden ifadeler !
  • Almanya'da diplomatik kriz !

ASİSTAN HUTBEDE ETTİĞİ DUA NEDENİYLE ÜNİVERSİTEDEN ATILDI

Asistan hutbede ettiği dua nedeniyle üniversiteden atıldı

Toronto'da bir mescitte verdiği hutbede antisemitik ifade kullandığı iddiasıyla hakkında soruşturma açılan Müslüman gencin asistanlık yaptığı üniversiteyle ilişiği kesildi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Kanada'da bir üniversitede asistanlık yapan Müslüman genç, geçen yıl bir mescitte cuma namazında hutbe verirken dua ettiği sırada Yahudilere yönelik ifadesinden dolayı görevinden alındı.

Alınan bilgiye göre, Toronto'daki Ryerson Üniversitesinde öğretim asistanı olan Ayman Elkasrawy, geçen yıl kent merkezinde Kanada Müslümanlar Derneğine ait Toronto Mescidi'nde cuma namazı kıldırdı.

Namaz öncesi verdiği hutbenin sonunda yaptığı duada, "El-Aksa Camisi'ni Yahudilerin pisliklerinden arındır." dediği öne sürülen Elkasrawy hakkında dernek tarafından soruşturma başlatılarak bu mescitte namaz kıldırması yasaklandı.

Durumun bildirilmesi üzerine Toronto Polisi de olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yahudi kuruluşundan üniversite yönetimine mektup

B'nai Brith adlı Yahudi kuruluşunun Kanada birimi, Ayman Elkasrawy'nin asistan olarak çalıştığı Ryerson Üniversitesi yönetimine bir mektup yazarak ondan şikayetçi oldu.

Ryerson Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada olayın derhal üniversitenin insan hakları servisi, insan kaynakları departmanı ve hukuk ekibi tarafından incelenerek Elkasrawy'nin ilişiğinin kesildiği duyuruldu.

Kanada Müslümanlar Derneği Sözcüsü Memona Hossain de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bu olaydan ötürü Toronto Rabbiler Komitesi dahil olmak üzere Yahudi cemaatinin liderlerinden özür diledi.

AA
198
-
Fuhuştan yakalandı, Polis mesleğini öğrenince şok olduFuhuştan yakalandı, Polis mesleğini öğrenince şok oldu
O davanın savcısına tenzil-i rütbeO davanın savcısına tenzil-i rütbe
YPG oradan çekildi, harita değiştiYPG oradan çekildi, harita değişti
İkametgah belgesi e-Devlet'ten alınabilecek !İkametgah belgesi e-Devlet'ten alınabilecek !
Halk otobüsünde tecavüz olayında tartışma yaratan detayHalk otobüsünde tecavüz olayında tartışma yaratan detay
Adnan Hoca´nın kediciklerinin eski halleriAdnan Hoca´nın kediciklerinin eski halleri
İETT otobüsü karıştı: ''Nisan’a kadar lan sizin sonunuz''İETT otobüsü karıştı: ''Nisan’a kadar lan sizin sonunuz''
FETÖ üyeleri bağ evinde toplantı yaparken yakalandıFETÖ üyeleri bağ evinde toplantı yaparken yakalandı
ABD'nin Münbiç pozuna şok cevapABD'nin Münbiç pozuna şok cevap
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS