Asistan hutbede ettiği dua nedeniyle üniversiteden atıldı

Kanada'da bir üniversitede asistanlık yapan Müslüman genç, geçen yıl bir mescitte cuma namazında hutbe verirken dua ettiği sırada Yahudilere yönelik ifadesinden dolayı görevinden alındı.

Alınan bilgiye göre, Toronto'daki Ryerson Üniversitesinde öğretim asistanı olan Ayman Elkasrawy, geçen yıl kent merkezinde Kanada Müslümanlar Derneğine ait Toronto Mescidi'nde cuma namazı kıldırdı.

Namaz öncesi verdiği hutbenin sonunda yaptığı duada, "El-Aksa Camisi'ni Yahudilerin pisliklerinden arındır." dediği öne sürülen Elkasrawy hakkında dernek tarafından soruşturma başlatılarak bu mescitte namaz kıldırması yasaklandı.

Durumun bildirilmesi üzerine Toronto Polisi de olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yahudi kuruluşundan üniversite yönetimine mektup

B'nai Brith adlı Yahudi kuruluşunun Kanada birimi, Ayman Elkasrawy'nin asistan olarak çalıştığı Ryerson Üniversitesi yönetimine bir mektup yazarak ondan şikayetçi oldu.

Ryerson Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada olayın derhal üniversitenin insan hakları servisi, insan kaynakları departmanı ve hukuk ekibi tarafından incelenerek Elkasrawy'nin ilişiğinin kesildiği duyuruldu.

Kanada Müslümanlar Derneği Sözcüsü Memona Hossain de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bu olaydan ötürü Toronto Rabbiler Komitesi dahil olmak üzere Yahudi cemaatinin liderlerinden özür diledi.