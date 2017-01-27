AŞK İDDİALARINA BÖYLE YANIT VERDİ

Aşk iddialarına böyle yanıt verdi

Emre Altuğ, Buse Narcı ile aşk yaşadığı yönündeki iddialarla ilgili ilk kez konuştu.

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Ünlü şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ'un Özcan Deniz'in eski sevgilisi Buse Narcı ile aşk yaşadığı yönündeki haberler magazin gündemine bomba gibi düştü.

Emre Altuğ ile Buse Narcı'nın iki ay önce görüşmeye başladığı iddia edilmişti.

Emre Altuğ hakkında çıkan aşk haberleri ile ilgili ilk kez TV8'de ekrana gelen Aramızda Kalmasın programına konuştu.

Konuyla ilgili Salih Keçeci'ye açıklama yapan Altuğ, aşk iddialarını yalanladı. Emre Altuğ "Buse ile en son Çeşme'de bir kez arkadaş olarak görüştük. Aylardır görüşmüyoruz. Şu ara albümümle ve çocuklarımla uğraşıyorum" dedi.

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