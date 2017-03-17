Aşk yaşadığı yengesi mesaj atmış: Hadi artık bitir işini

Diyarbakır'da a, 8 Ekim 2016 tarihinde 33 yerinden bıçaklanarak öldürülen boş bir araziye atılan Ali Kesik cinayetinin sırrı 6 ay sonra çözüldü. Kayın biraderi M.K. ile aşk yaşayan Kesik'in eşi L.K.'nin, "Hadi artık bitir bu işi" diye amesaj göndererek azmettirici olduğu gerekçesiyle 6 ay sonra çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, 8 Ekim 2016 günü Elazığ Yolu'nda bulunan D Tipi Cezaevi karşısında boş bir arazide 33 yerinden bıçaklanarak öldürülen 5 çocuk babası 42 yaşındaki Ali Kesik cinayetinin detaylarını yaptıkları çalışma ile ortaya çıkardı. Cinayet Bürosu ekipleri, Kesik'in bütün yakınlarının bilgisine başvururken 33 yaşındaki kardeşi M.K.'nin çelişkili ifadelerinden şüphelendi. Ağabeyiyle birlikte çiftçilik yaparak geçimini sağlayan M.K.'yi yakın takibe alan polis, M.K.'nin öldürülen ağabeyinin eşi L.K. ile yoğun telefon görüşmesi yaptığını belirledi.

ÖNCE SERBEST BIRAKILDI

Olay günü M. K.'nin araç kiraladığını da belirleyen polis, cinayet şüphelisi olarak M.K., ile öldürülen Ali Kesik'in 37 yaşındaki eşi L.K.'yi gözaltına aldı. Cinayet Bürosunda sorgulanan M.K.'nin 4 yıldır yengesi L.K., ile aşk yaşadığı ve evlenmek için ağabeyini planlayarak öldürdüğü belirlendi.

Polis, M.K.'nin olay günü araç kiralayarak ağabeyini takip ettiğini, tanınmamak için yüzünü poşu ile bağlayarak, domates alma bahanesiyle ağabeyini durduğu ve araçtan inince de 33 bıçak darbesiyle öldürdüğünü saptadı. Olay yerinden kaçarak bıçağı saklayan M.K.'nin daha sonra ağabeyinin öldüğü haberini alınca hastane morguna giderek, burada diğer aile fertleriyle birlikte sinir krizi geçirme numarası yaptığı da ortaya çıktı. Olay tarihinde gözaltına alınıp mahkemeye çıkarılan M.K., ağabeyini tasarlayarak öldürmekten tutuklanırken, öldürülen Ali Kesik'in eşi L.K., ise serbest bırakıldı.

Takibi sürdüren Cinayet Bürosu ekipleri, L.K.'nin telefonlarını incelemeye aldı. L.K.,'nin telefonunda aşk mesajları bulan polis, olay günü L.K.'nin, kayın biraderini yönlendirdiği ve kendisine, "Hadi artık bitir bu işi" mesajı gönderdiğini tespit etti. Mesaj detay raporunu inceleyen Cinayet Bürosu ekipleri, L.K.'i yeniden olaydan yaklaşık 6 ay sonra gözaltına aldı. Sorgusunun ardından dün akşam adliyeye sevk edilen L.K., eşini öldürmeye azmettirmekten tutuklanarak cezaevine gönderildi.