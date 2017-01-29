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ASKER EĞLENCESİNDE HASTANELİK OLDU

Asker eğlencesinde hastanelik oldu

Samsun'da asker eğlencesi sırasında bıçaklı saldırıya uğradı.

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Samsun’da asker eğlencesi sırasında bıçaklı saldırıya uğrayıp darp edilen genç hastanelik oldu.

Olay, Samsun’un Canik ilçesi Toptepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, asker eğlencesi sırasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçaklı saldırıya uğrayıp darp edilen 22 yaşındaki A.V., sol kulağından bıçaklandı ve darp sonucu burnu kırıldı.

HASTANELİK OLDU

112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınan A.V., kendisini oğlu askere gidecek olan ve asker eğlencesi düzenleyen dayısı M.Y.’nin bıçaklayıp darp ettiğini iddia etti.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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