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ASKERDE PKK PROPAGANDASI !

Askerde PKK propagandası !

Kayseri'de PKK propagandası yapan asker mahkemede her şeyi itiraf etti.

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Kayseri'deki Hava İkmal ve Bakım Üs Komutanlığında askerlik görevini yapan 21 yaşındaki Abdurrahman Durmuş, PKK/KCK silahlı terör örgütün propagandası yapmak suçundan 2 yıl hapis cezasına mahkum oldu.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün (TEM) PKK terör örgütüne yönelik il genelinde yaptığı operasyonda, terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 2'nci Hava İkmal ve Bakım Üs Komutanlığında asker Abdurrahman Durmuş, yakalanarak tutuklandı. 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu bulunan asker Abdurrahman Durmuş hazır bulundu.

Tutuklu sanık Durmuş mahkemede yaptığı savunmada, "Facebook üzerinden yaptığım paylaşımlar 2 yıl öncesine aittir. Bundan dolayı çok pişmanım" dedi. Mahkeme heyeti yargılama sonunda sanığa, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 yıl hapis cezası verdi. Durmuş, cezaevinde kaldığı süre gözönünde bulundurularak tahliye edildi.

DHA
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