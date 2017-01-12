YEREL HABERLER
Bitlis Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

ASKERİ ARAÇ KAZA YAPTI: 12 YARALI

Askeri araç kaza yaptı: 12 yaralı

Bitlis'te askeri aracın kaza yapması sonucu 12 asker yaralandı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Bitlis'in Balcılar Köyü yakınlarında operasyona giden askerleri taşıyan askeri zırhlı araç, karlı yolda kaza yaptı. Kazada araçta bulunan 12 asker hafif şekilde yaralandı.

Kaza, bugün saat 11.00 sıralarında Bitlis merkeze yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Balcılar Köyü girişinde meydana geldi. Operasyona giden Jandarma Özel Harekat personelini taşıyan zırhlı araç, karlı yolda sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Meydana gelen kazada, zırhlı araç bulunan 12 asker hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

DHA
608
Hadise'nin transparan elbisesi olay olduHadise'nin transparan elbisesi olay oldu
Canlı yayında seks skandalı !Canlı yayında seks skandalı !
MHP'de bir şok istifa dahaMHP'de bir şok istifa daha
Diş dolgusu tarihe karışıyorDiş dolgusu tarihe karışıyor
Ünlü psikolog bıçaklanarak öldürüldüÜnlü psikolog bıçaklanarak öldürüldü
Baykal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna oturduBaykal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna oturdu
O isimden Erdoğan açıklamasıO isimden Erdoğan açıklaması
Irak'tan PKK açıklamasıIrak'tan PKK açıklaması
74 yıl sonra aynı fotoğraf çekildi !74 yıl sonra aynı fotoğraf çekildi !
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS