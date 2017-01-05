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ASKERİ ARAÇ KAZA YAPTI: 2 ASKER ŞEHİT

Askeri araç kaza yaptı: 2 asker şehit

Çorum'da askeri araç ile yolcu minibüsü çarpıştı. Kazada 2 asker şehit oldu 13 kişi yaralandı.

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Çorum'un Laçin İlçesi'nde askeri araç ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 asker şehit oldu, 1'i ağır 13 kişi de yaralandı.

Çorum'un Laçin İlçesi'nde meydana gelen trafik kazasında, 19 M 4030 plakalı Oğuzlar İlçesi'ne yolcu taşıyan minibüs ile askeri araç, yolun buzlanma nedeniyle kaygan olması üzerine kafa kafaya çarpıştı. Bir akaryakıt istasyonunun panosuna çarparak duran her iki araçta, yolcular ve askerler yaralandı. Yaralanan askerlerden 1'i şehit oldu. 1'i ağır 13 kişi ise bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA
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