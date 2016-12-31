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ASKERİ SEVKİYATIN SEBEBİ BELLİ OLDU

Askeri sevkiyatın sebebi belli oldu

Kocaeli'nden sınıra sevk edilen askeri araçların rotası belli oldu.

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Özgür Suriye Ordusu ile birlikte Suriye'de sürdürdüğü askeri harekat için Kocaeli'den sevk edilen askeri araçlar El Bab içinde yürütülecek çatışmalarda kullanılacak.

Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında Mehmetçik sınırötesinde teröristlerle savaşırken bölgeye araç takviyesi hız kesmeksizin devam ediyor.

ASKERİ ARAÇLAR SURİYE'YE YÖNLENDİRİLDİ

Kocaeli'den sevk edilen askeri araçları taşıyan tren dün Gaziantep Garı'na ulaştı. İzmit ilçesinden trenle gönderilen zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) ve zırhlı muharebe araçları (ZMA) burada trenlerden indirilerek Suriye'ye yönlendirildi.

TEMİZLİK YAPACAKLAR

Gar çevresinde geniş güvenlik önlemi alınırken, çatışma bölgesine gönderilecek zırhlı araçların El Bab içinde yürütülecek meskûn mahal çatışmalarında kullanılacağı belirtiliyor.

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