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ASKERİ ÜNİFORMAYLA YAKALANDI

Askeri üniformayla yakalandı

Kolombiya'da batı yarımkürenin en uzun savaşını bitiren anlaşmayla silah bırakan bir militan, çantasındaki askeri üniformayı hatıra olarak taşıdığını söyledi ancak tutuklanmaktan kurtulamadı.

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Kolombiya'da geçen yılın sonunda imzalanan barış anlaşmasıyla Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) silah bırakıyor.

El Tiempo gazetesinin haberine göre, Caldono kenti kırsalındaki silah bırakma alanından çantasındaki askeri üniformayla çıkmaya çalışan bir FARC militanı gözaltına alındı. Askeri üniformayı hatıra olarak taşıdığını söyleyen militan, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
 
Ülkede silahların tamamen susması için bütün militanların toplanma alanlarına ulaşması bekleniyor. Güvenlik protokolü gereği militanların toplanma alanlarına silahlarıyla ulaşması gerekiyor. Toplanma alanlarından çıkışlar ise sadece  güvenlik görevlilerinin izni ve refakati doğrultusunda gerçekleşiyor.
 
2 Ekim 2016'da hükümet ile FARC arasında imzalanan barış anlaşması halk oylamasına götürülmüş, yaklaşık 13 milyon Kolombiyalının oy kullandığı referandumda yüzde 50,24 'hayır' yanıtı çıkmıştı.
 
Küba'nın başkenti Havana'da yeniden masaya oturan tarafların uzun görüşmelerin ardından 12 Kasım 2016'da vardığı yeni barış anlaşması, 24 Kasım 2016'da Devlet Başkanı Juan Manuel Santos ile FARC lideri Rodrigo Londono  tarafından imzalanmıştı.
 
Nüfusu 48 milyonu aşan Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da yarım yüzyıldan fazla süren iç savaş, 260 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine ve 6  milyondan fazla kişinin göç etmesine neden olmuştu.

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