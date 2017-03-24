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ASKERİ ÜS BÖLGESİNİN YOLUNA ÇIĞ DÜŞTÜ

Askeri üs bölgesinin yoluna çığ düştü

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde askeri üs bölgesi bulunan Süngü Tepe Habeşti Yaylası yoluna 4 ayrı noktadan çığ düştü.

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Hakkari İl Özel İdaresi karla mücadele ekibi, askeri üs bölgesi yolunda başlattığı çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Son yağışlarla birlikte kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu Süngü Tepe Habeşti Yaylası yolunda, karla mücadele çalışması devam ediyor. 4 ayrı noktada çığın düştüğü yolda çalışan iş makineleri de adeta kardan kayboldu. Kar dağlarını açmaya çalışan ekipler, olası çığ düşmelerine karşı askeri üs bölge yolunun yeniden açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

İHA
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