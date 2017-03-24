Askeri üs bölgesinin yoluna çığ düştü

Hakkari İl Özel İdaresi karla mücadele ekibi, askeri üs bölgesi yolunda başlattığı çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Son yağışlarla birlikte kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu Süngü Tepe Habeşti Yaylası yolunda, karla mücadele çalışması devam ediyor. 4 ayrı noktada çığın düştüğü yolda çalışan iş makineleri de adeta kardan kayboldu. Kar dağlarını açmaya çalışan ekipler, olası çığ düşmelerine karşı askeri üs bölge yolunun yeniden açılması için çalışmalarını sürdürüyor.