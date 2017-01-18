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ASKERİ ÜSSE BOMBA YÜKLÜ ARAÇLA SALDIRDILAR !

Askeri üsse bomba yüklü araçla saldırdılar !

Mali'nin Gao kentinde bulunan bir askeri üsse bombalı araçla saldırdılar

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Mali'nin kuzeyindeki Gao kentinde bulunan askeri bir üsse bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Onlarca kişi öldü.

Görgü tanıkları, bomba yüklü bir aracın infilak ettirildiğini aktarıyor. Patlamada ölü sayısının arttığı bildiriliyor. Patlamanın olduğu saat itibariyle 5 intihar bombacısı da dahil en az 47 kişinin öldüğü bildirildi. 
 
Mali'nin kuzeyindeki çöl bölgesi, 2012 yılından bu yana radikal İslamcı militanlar tarafından ele geçirilmiş durumda.

Saldırının hedefi olan üs, Mali askerlerinin yanı sıra bazı rakip askeri gruplara da ev sahipliği yapıyordu.
Fransa, saldırının büyük ve sembolik olduğu yorumunu yaptı.

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