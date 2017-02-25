Askeri üsse intihar saldırıları !

Suriye'nin Humus kentindeki askeri üslere yapılan çifte intihar saldırısında aralarında üst düzey bir subayın da bulunduğu onlarca kişinin öldüğü söyleniyor.



Suriye'nin Humus kentinde askeri üstlere çifte intihar saldırısı düzenlendi.



Reuters'ın Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden edindiği bilgilerle aktardığı haberine göre, militanlar Humus'un batısında Suriyeli güvenlik güçlerine saldırdı. Aralarında üst düzey bir subayın da bulunduğu en az 42 kişinin öldüğü belirtiliyor.



Sputnik'e konuşan askeri kaynak ise intihar saldırılarında 35'ten fazla kişinin öldüğünü ve yaralılar olduğunu kaydetti.



Kaynak saldırıda Humus'tan sorumlu General Hasan Dabul'un da öldüğünü belirtti.



İngiltere merkezli savaş monitörü, yükselen dumanlar ve patlama seslerinin günün erken saatlerinden beri duyulduğunu ve öldürülenler arasında üst düzey bir subayın da olduğunu belirtti.



Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.