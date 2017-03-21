Askerlere yönelik 'ByLock' davasında yetkisizlik kararı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla tutuklu 17 havacı askerin yargılandığı davada yetkisizlik kararı verildi.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, tutuklu 17 sanık ile avukatları katıldı.

Kimlik tespitlerinin ardından söz alan sanık avukatları, müvekkillerinin ikametgahları ve son görev yaptıkları yerlerin İstanbul dışındaki iller olduğunu belirterek, yetkisizlik kararı verilmesini talep etti. Avukatlar müvekkillerinin tahliyesini de istedi.

Görüşü sorulan İstanbul Cumhuriyet Savcısı Edip Şahiner, sanıkların üzerine atılı, "terör örgütü üyeliği" suçunun devam eden suçlardan olduğunu belirterek, yargılama mercisinin sanıkların son görev yaptıkları ve ikamet ettikleri adreslere göre olması gerektiğini kaydetti.

Savcı Şahiner, sanıkların bakımından dosyanın ayrı ayrı tespit edilerek yetkisizlik kararıyla ilgili mahkemelere gönderilmesi ve sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mütalaaya karşı beyanı sorulan avukatlar, savcının "tutukluluğun devamı" görüşüne katılmadıklarını belirterek, müvekkillerinin tahliyesini istedi.

Taleplere ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Muhammet Güzel'in, üzerine atılı suçun mahiyeti, mevcut delil durumu ve tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alarak tahliyesine karar verdi.

Bu sanık hakkında, "yurt dışına çıkış yasağı" ve "haftada bir kez evine en yakın güvenlik birimine imza verme" zorunluluğundan oluşan adli kontrol tedbiri uygulanmasını hükme bağlayan heyet, diğer sanıkların ise delil durumu ve suçun mahiyetine göre tutukluluk hallerinin devamını kararlaştırdı.

Mahkeme heyeti, tüm sanıklar yönünden yargılamaya yetkisi olmadığına dair karar vererek, dava dosyalarını Ali Erdoğan, Cuma Sabun, Emin Şahin, İbrahim Kaya ve Musa Emcet Tekkoyun yönünden Ankara, Ali Açık ve Cevat Bilgin yönünden Konya, Ali Kemal Öztürk, Mehmet Çopur ve Muhammet Güzel yönünden İzmir, Gökay Kandemir yönünden Denizli, Şükrü Oğuzhan Uğur yönünden Gaziantep, Özgür Gençer yönünden Kayseri, Seyfullah Özdemir yönünden Batman, İsmet İpek yönünden Diyarbakır, Naim Büyükmert yönünden Osmaniye ve Selman Aldanmaz yönünden de Antalya yetkili ağır ceza mahkemelerine gönderilmesini karara bağladı.