"Aşkı sahterca buluyorum"

Erdem Yener, Radyo Müzik stüdyolarında Meltem Çayırezmez’in konuğu oldu.

“Aşk, çok inandığım bir şey değil. Kişinin kendi duygusal boşluğuna yakıştırdığı bir sapkınlık olduğunu düşünüyorum. Aşk algısı herkes için değişik. Kimisi aşık olup manyaklaşıyor, kimisi aşık olup makul bir insana dönüşüyor. Kimisi katil, kimisi şair oluyor. Yüzde yüz gerçekliğine inandığım bir duygu değil. Diyelim biri bana aşık. Ben aşık olunabilecek biriysem mantıken herkesin bana aşık olması lazım ama öyle bir durum yok. O kişi aşık oluyor. Bu şöyle oluyor; kendi duygusal boşluğuna en uygun bilgisi, görgüsü, ahlakı ve zevki dahilinde birini o boşluğa uygun görüyor sonra ona tapınmaya başlıyor. Bunu sağlıklı bulmamam çok doğal. Bütün bu sapkınlıkları yaşamadan, iki kişinin birlikte vakit geçirebilmesine uygun şartlar varsa direk konuya da geçilebilir. Konu, aşık olan kişinin kendisiyle alakalı. Aşka inanmamak duygusuz olmak demek değil. Ben aşkı gerçek bulmuyorum, sahtekarca buluyorum.”

“Bütün çabamız özgün olmak üzerine”

“Kemal Sunal’a benzemiyorum. İnsanların komedi konusunda neyi yakıştırdıklarını aşağı yukarı anlıyorum. Bir yakınlık kurma üzerinden hareket edecek olursak bu benzetmeler gurur verici ama oyunculuk ve mizah anlayışı olarak çok ciddi farklılıklarımız var. Örnek aldığımız, küçükken taklit ettiğimiz bir sürü değerli büyüğümüz var, ama tabi bütün çabamız özgün olmak üzerine.”

“Mesele müzik dinlemekse canlı yapılır”

“Şarkıcının sahnede orkestra olmadan bir dj ile şarkı söylemesi benim için korkunç bir şey ama bir yandan da alan memnun satan memnun gibi bir durum var. Eğer izleyici müzik dinlemek yerine sadece ünlü kişiyi görmeye gidiyor ve bununla tatmin oluyorsa öbürü de öyle bir yola başvuruyor olabilir. Su akmış yerini bulmuş oluyor. Mesele müzik dinlemekse canlı yapılır. Mesele beni görmekse bir gün görüşürüz.”

“Önümüzdeki sene bir film çıkartmak istiyorum”

“Albüm çıktıktan sonra promosyon denen bir süreç var. Zaman ve gün lazım. Güldür Güldür’ü yaparken bunu tutturmak çok zor. İki yoğun giden şey bir arada olmaz. Sinema ve müzik ölümsüz şeyler. Televizyona yaptığımızın bir ömrü var. Bu sene çalışmalara başlayıp önümüzdeki sene bir film çıkartmak istiyorum. Benim birden fazla projem var, bir yerden başlamak istiyorum.”