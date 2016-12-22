Elvan Göknel Karaçay

Geçen gün Twitter da 'askıda bilet var' tweetine rastladım, ve merakımı çok celp etti.

Bakayım neymiş dedim, hım hım araştırmaya koyuldum.

Askıda Ne Var, üniversite öğrencilerine; yemek, kıyafet, tiyatro bileti, konser bileti, kitap, dergi ve yurtdışı staj gibi ürün ve hizmetlerin ücretsiz sunulmasını sağlayan bir sosyal girişimdir.(alıntı)

Bayıldım, düşünsenize üniversite öğrencisisiniz imkanlarınız kısıtlı ve kültürel etkinliklere gitmeniz çok zor. Eğer siz bu siteye üye öğrenci iseniz, bir melek sizin için askıya bilet bırakıyor. Bu sayede askıdan bileti alıp gitme şansınız oluyor.

Sisteme göz attığımda çalışma şekilleri kısaca şöyle ; gönüllü olarak üniversite öğrencilerine yemek ısmarlayabilirsiniz, sahibi olduğunuz veya çalıştığınız şirketin ürün ve hizmetlerinin askıya bırakılması için öncü olabilirsiniz veya sosyal medya kanallarınız üzerinden askidanevar.com’u paylaşabilirsiniz.

Diyorum size bizim Memleket başka Memleket diye. Düşünsenize hem sizlerin çorbada tuzu olacak, hem de bu sayede gençler keyifle okuyacaklar.

Kutluyorum bu fikri bulan ve siteyi kuran Oğuzhan Canım'ı ne muhteşem yürekli insanmış. Oğuzhan Canım tek başına değil elbette, yanında kocaman bir ekibi var. Helal olsun onlara.

Hadi siz de girin siteye, askıya birşey bırakın. Hazır yılbaşı kapıda, mutlu bir genç - mutlu bir gelecek diyerek katılın bu kervana.

Ne duruyorsunuz.

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LÛGAT 365...

Gelelim bu hafta ki kelimemize;

MAHFUZ

Muhafaza edilmiş. Korunmuş. Saklanmış; saklı. Dilimize Arapçadan geçen kelime, koruma ve saklama manasındaki hıfz kökünden türetilmiştir.

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MEVZUMUZ ASTROLOJİ ...

Kendimi bildim - bileli Astrolojiye pek meraklıyımdır. Facebook'ta bundan iki - üç ay önce Ayşen Tok isminde bir astroloğa rastladım.

Kendisi Vedic Astroloji ile ilgileniyor. 'Vedic Astroloji gök cisimlerinin incelenmesine dayanan bir gözlem ve istatistik ilmidir' diyor Ayşen Tok.

Ayşen Hanımdan sizlere bahsetme sebebim ise, öngörülerinin neredeyse tamamının çıkması.

Kendisi bende bağımlılık yarattı diyebilirim.

Son günlerde pardon takip etmeye başladığım günden bugüne, çıkmadığı öngörüsü neredeyse yok diyebilirim.

Ayşen Hanım bu işe resmen gönül vermiş, Vedic Astroloji konusunda altı yıl eğitim almış. Bazen satır aralarına saklıyor görülerini, bulmaca misali. Ondan sonra oturup düşünüyorsunuz, şimdi burada ne dedi, neyi kastetti diye.

Haa ola ki takip etmeye karar verdiniz, karamsar gelmesin yazdıkları. Gökyüzünde ne görürse, onları yorumluyor. Bu bazen burçlar oluyor, bazense Memleket meseleleri.

Sizinle hayata dair gönlüme takılan pek çok şeyi paylaştığım için, Ayşen Hanımı s geçemezdim.

Hele ki astroloji söz konusu olunca sizi de haberdar edeyim istedim.

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Sevgili Evren bugünden Pazartesi sabahına dek;

sağlıklı - nar taneleri gibi bereketli - gönlümüzce yaşayacağımız - mucize kabilinden geçsin günlerimiz pls.

Pazartesi gününe kadar hoş kalın, hoşça kalın.