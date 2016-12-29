ASLIHAN DOĞAN'DAN AYRILIK AÇIKLAMASI: ARDA'NIN EV ORTAMI...

Aslıhan Doğan'dan ayrılık açıklaması: Arda'nın ev ortamı...

Arda Turan'dan ayrılan sosyetik güzel Aslıhan Doğan, ayrılığın perde arkasını açıkladı.

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Sosyetik güzel Aslıhan Doğan, Arda Turan ile iki yıllık ilişkisinin bitme nedenini ilk kez açıkladı: “Arda’nın İspanya’daki ev ortamı bana uymadı”

Arda Turan ile evlilik yolunda giden ilişkisini bir anda bitiren Aslıhan Doğan, ayrılık sonrası ilk kez açıklamalarda bulundu. Hazine adlı mekânda kız kardeşi Dilahan Doğan'ın doğum gününü kutlayan sosyetik güzel, çarpıcı ifadeler kullandı. Akşam'dan Mazlum Aydın'ın haberine göre; Magazin kulislerinde ayrılık nedeni ihanet olarak  gösterilirken Doğan, bitişi Turan'ın ev yaşantısıyla bağdaştırdı. Herhangi bir aldatma durumunun söz konusu olmadığını ifade eden Aslıhan Doğan sözlerine şöyle devam etti: 

AŞKIMIZA ZOR SON VERDİK

Biz Arda ile 10 yıldır tanışıyoruz.  Arkadaşlığımız zamanla aşka dönüşmüştü. Birbirimizi gerçekten seviyorduk. Fakat Arda'nın İspanya'da olması ve oradaki ev ortamı bana uymadı. Bizde ilişkimize zor da olsa son verdik. Çıkan haberlere de sitem eden Doğan "Geçen gün aynı mekânda karşılaştığımız ve benim mekânı terk ettiğim yazılmış. Kendisi beni gördü ve terk etti, ben değil" dedi. 

İLİŞKİMİ BİTİRECEK KADINLAR DEĞİL

Eski sevgilisi Arda Turan'ın sık sık adının anıldığı Ebru Şallı ve Didem Soydan’la ilgili yöneltilen sorulara sert bir şekilde cevap veren Aslıhan Doğan  "İlişkimizin bitmesi ile yakından veya uzaktan alakaları yok. Ne Ebru Şallı, ne Didem Soydan benim ilişkimin bitmesine sebep olacak kadın değil" dedi.

Akşam
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