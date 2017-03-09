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ASLIŞAH ALKOÇLAR NEDEN AYRILDI ?

Aslışah Alkoçlar neden ayrıldı ?

Aslışah Alkoçlar, özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Aslışah Alkoçlar, Hakan Sabancı'dan bir erkekte aradığı kriterlere kadar gündeme oturacak açıklamalarda bulundu...

Ender-Gülşah Alkoçlar'ın kızı Aslışah Alkoçlar (23), 1 yıllık sevgilisi Hakan Sabancı'dan geçen Ekim'de ayrılmıştı. Aslışah Alkoçlar Mag dergisine özel pozlar ve röportaj verdi
 
18 yaşında annesi, 20 yaşında ablası ve anneannesi gibi genç yaşta evlenmeyi düşünmediğini belirten Aslışah Alkoçlar şu an kalbinin boş olduğunu söyledi.
 
''Aşk çok güzel bir duygu, hayatı biriyle paylaşmak önemli'' diyen Aslışah Alkoçlar ''Erkekte aradığınız kriterler ne?'' sorusuna da şu yanıtı verdi:
 
“Düşünceli ve romantik olması, kendimi özel hissettirmesi. Yalana tahammülüm yok. Hemen soğurum.”
 
Aslışah Alkoçlar, ''Hakan Sabancı ile ilişkiniz niye bitti?'' sorusunu şöyle yanıtladı:
 
AYRILIĞIN NEDENİ YOK
 
''Elle tutulur bir sebebi yok. İkimizin de ayrı hedefleri vardı. Bu süreci her genç gibi atlattık!''

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