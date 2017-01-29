Aslışah Alkoçlar o ismi sildi !

Yakın arkadaşlar Aslışah Alkoçlar ile Ceylan Çapa’nın arası Hakan Sabancı yüzünden bozuldu.

Takvim'de yer alan habere göre sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar, eski aşkı Hakan Sabancı'yla kaçamak yapan yakın dostu Ceylan Çapa'nın biletini kesti. Ailelerinin de sık sık görüştüğü iki eski dostun arasını geçtiğimiz günlerde Hakan Sabancı açmıştı. Alkoçlar'la 1 yıllık ilişkisi biter bitmez adı pek çok güzelle anılan Sabancı'nın Ceylan Çapa'yla cihangir'deki bir mekanda yakınlaşması, Aslışah'ı kızdırdı. Alkoçlar, kaçamak gecesini önceki gün basından öğrenince Çapa'nın attığı dost kazığının bedeli ağır oldu. Sosyetik güzel, eski dostu Ceylan Çapa'yı sosyal medyada takibi bıraktı.

ÇAPA MESAJ GÖNDERDİ

Sinirden deliye dönen Aslışah Alkoçlar'ın yakın çevresine de "Artık Ceylan'la işim olmaz, gözüme gözükmesin. Bir daha ona selam bile vermem" dediği öğrenildi. Ceylan Çapa ise Alkoçlar'ın kendisini takip etmeyi bırakarak tepkisini ortaya koymasıyla neye uğradığını şaşırdı. Aslışah'ı takibe devam eden Çapa, eski dostunu kaybetmemek için ise araya ortak arkadaşlarını soktu.