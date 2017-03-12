''Aslı'yla gurur duyuyorum''

Murat Boz, sevgilisi Aslı Enver’in dizideki partneri Özcan Deniz’le öpüşme sahneleri için, “Benim de öyle rollerim oldu. Bu, onun mesleği” dedi

Murat Boz, ‘İstanbullu Gelin’ dizisinde başrolleri paylaştığı Özcan Deniz’le öpüşme sahneleriyle dikkat çeken sevgilisi Aslı Enver’e destek verdi. Nişantaşı’nda objektiflere takılan şarkıcı, yaklaşık bir yıldır beraber olduğu oyuncuyu yere göğe sığdıramadı. Diziyi ilgiyle takip ettiğini söyleyen Boz, sözlerine şöyle devam etti: “Aslı’ya resmen bayıldım. Bambaşka oynamış. Buradaki oyunculuğu, son nokta. Gurur duyuyorum onunla.”

Şarkıcı, muhabirlerin sevgilisi ve Deniz’in öpüşme sahnelerini sorması üzerine gülümseyerek, “Benim de filmlerde öpüşme sahnelerim oluyor. O başka bir şey. Bu iş, onun mesleği” diye konuştu. Yazın gelmesiyle ara verdiği spora tekrar başladığını da söyleyen Boz, gazetecilerin “Fazlalık var mı?” sorusu üzerine, “Spora başlamam gerekiyor ama baklavalarım her daim hazır” şeklinde konuştu.