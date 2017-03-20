Astsubaya kız arkadaşının yanında silahlı saldırı

Iğdır'da boş bir arazide kız arkadaşı ile oturan bir astsubay, yanına yaklaşan 2 kişiden birinin av tüfeği ile ateş açması sonucu yaralandı.

Iğdır'da bir astsubay uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.



Kentin Suveren köyü kırsalında, kendisini ziyarete gelen kız arkadaşıyla oturduğu ve yakındaki bir askeri birlikte görev yaptığı belirtilen astsubay çavuş G.P'ye, bölgeye gelen ve yüzleri maskeli olduğu belirtilen 2 kişiden biri av tüfeğiyle ateş açtı.



Vücuduna isabet eden saçmalarla yaralanan ve olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan G.P'nin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Bölgede araştırma başlatan Iğdır Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri, olaya ilişkin M.K. ile M.Ç'yi kısa sürede yakaladı.



Gözaltına alınan zanlıların saldırıyı gasp amaçlı gerçekleştirmiş olabileceği ve konuya ilişkin araştırmanın sürdüğü belirtildi.