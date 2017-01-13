Asuman Krause'den ocak ayı şartı

Mert Ali İçelli ile sürpriz bir düete imza atan Asuman Krause, ‘Aman Aman’ adlı şarkıda geçen “Ocak ayında, bir gece dolunayda, kar üzerine yanıma sokulup da hele bir de elimin tutuyorsan” mısraları için klip yayınında arıza çıkardı. Krause, şarkıda Ocak ayı dediği için şarkının video klibinin müzik kanallarında Ocak’ta yayınlanmasını şart koştu. Yaklaşık 6 ay önce biten şarkının çıkış tarihini Ocak ayına erteleyen İçelli de “Asuman beni kırmadı. O güzel sesi ile şarkımıza can verdi. Ben de onun bu istediğini kıramazdım” dedi.